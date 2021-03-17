Международная федерация хоккея поможет российским юниорам решить вопрос с визами на ЧМ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) поможет решить вопрос с визами юниорской сборной России на предстоящий чемпионат мира в штате Техас (США). Об этом журналистам заявил президент организации Рене Фазель.

"Сейчас мы работаем над тем, как команды полетят в США, некоторые полетят совместным чартером, - рассказал Фазель. - Мы также серьезно работаем по вопросам визы. Мы слышали, что у сборной России есть некоторые вопросы по получению виз. Но мы работаем над этим и решим этот вопрос".

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что вопрос получения виз на данный момент находится в работе. "В настоящее время мы проводим работу с IIHF и Федерацией хоккея США", - сказал Ротенберг.

Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи примет арена в Фриско. В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии. Матчи группы B пройдут в Фриско, группы А, в которой сыграют Белоруссия, Швеция, Канада, Латвия и Швейцария, состоятся в Плейно.