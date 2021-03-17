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St. Petersburg Ladies Trophy

Звонарева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка обыграла третью сеяную турнира француженку Фиону Ферро
Вера Звонарева Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Вера Звонарева
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Россиянка Вера Звонарева обыграла француженку Фиону Ферро в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:2) в пользу 36-летней Звонаревой, которая попала на турнир, получив специальное приглашение (wild card). Ферро была посеяна под третьим номером. В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между Анастасией Гасановой и Анастасией Павлюченковой (пятый номер посева).

Звонарева занимает 145-ю строчку рейтинга WTA и имеет в активе 12 титулов под эгидой ассоциации. В 2010 году россиянка дошла до финала двух турниров серии Большого шлема - Уимблдона и Открытого чемпионата США. Ферро 24 года, она занимает 43-ю строчку мирового рейтинга и является победительницей двух турниров WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2020).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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