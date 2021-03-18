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Летние олимпийские виды спорта

Женский гандбольный клуб ЦСКА сменил главного тренера

Ян Лесли покинул свой пост, исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян
Ян Лесли Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Ян Лесли
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Правление женского гандбольного клуба ЦСКА приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды датчанином Яном Лесли. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

"Мы благодарны Яну за все, что он сделал для ЦСКА за время его работы на посту главного тренера, - сказал генеральный директор клуба Эдуард Акопян. - Однако руководство команды было в не полной мере удовлетворено качеством игры ЦСКА в российских и международных турнирах".

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА до конца сезона будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян, которая входит в тренерский штаб армейского клуба и сборной России. Ее помощниками будут Роман Ляшенко и тренер по вратарям Любовь Коротнева.

Лесли был первым главным тренером в истории ЦСКА, клуб создан в июне 2019 года. В сезоне-2020 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России. В текущем розыгрыше чемпионата России команда занимает третье место, набрав в 19 матчах 30 очков.

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