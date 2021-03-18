Женский гандбольный клуб ЦСКА сменил главного тренера

ТАСС, 18 марта. Правление женского гандбольного клуба ЦСКА приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды датчанином Яном Лесли. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

"Мы благодарны Яну за все, что он сделал для ЦСКА за время его работы на посту главного тренера, - сказал генеральный директор клуба Эдуард Акопян. - Однако руководство команды было в не полной мере удовлетворено качеством игры ЦСКА в российских и международных турнирах".

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА до конца сезона будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян, которая входит в тренерский штаб армейского клуба и сборной России. Ее помощниками будут Роман Ляшенко и тренер по вратарям Любовь Коротнева.

Лесли был первым главным тренером в истории ЦСКА, клуб создан в июне 2019 года. В сезоне-2020 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России. В текущем розыгрыше чемпионата России команда занимает третье место, набрав в 19 матчах 30 очков.