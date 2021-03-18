Рябинский заявил, что Поветкин находится в хорошей форме перед реваншем с Уайтом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин находится в хорошей форме в преддверии реванша против британца Диллиана Уайта. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Реванш Поветкин - Уайт пройдет 27 марта в Гибралтаре.

"Саша хорошо выглядит. Сейчас заключительный этап подготовки, форма хорошая", - сказал Рябинский.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании.