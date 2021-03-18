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Летние олимпийские виды спорта

Федерация легкой атлетики Москвы отозвала иск к Всероссийской федерации легкой атлетики

Ранее федерация требовала признать недействительными выборы президента и членов президиума ВФЛА
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Москвы отозвала иск с просьбой признать недействительными выборы президента и членов президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на конференции в конце прошлого года. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.

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Хамовнический суд города Москвы должен был рассмотреть иск 18 марта.

"Федерация легкой атлетики Москвы отозвала иск к Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом мне сообщили юристы федерации, которые были в зале суда", - сообщила Глущенко.

В феврале на заседании президиума ВФЛА президент организации Петр Иванов заявил, что принял решение временно сложить полномочия в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой в соответствии с декабрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Иванов, избранный на пост президента ВФЛА 30 ноября, в январе был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.

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