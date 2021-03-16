Суд 18 марта рассмотрит иск Федерации легкой атлетики Москвы о результатах выборов в ВФЛА

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 18 марта рассмотрит иск Федерации легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) с просьбой признать недействительными выборы президента и членов президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на конференции в конце прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, куда поступили исковые требования.

"Заседание по иску назначено к рассмотрению на 18 марта в Хамовническом районном суде города Москвы", - сказал собеседник агентства. По его словам, истцом выступает Федерация легкой атлетики Москвы, а ответчиком - Всероссийская федерация легкой атлетики.

В суде также добавили, что ФЛАМ в лице своего президента Олега Курбатова требует признать недействительными решения отчетно-выборной конференции ВФЛА, которое состоялось 30 ноября прошлого года.

В феврале на заседании президиума ВФЛА президент организации Петр Иванов заявил, что принял решение временно сложить полномочия в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой в соответствии с декабрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Иванов, избранный на пост президента ВФЛА 30 ноября, в январе был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.