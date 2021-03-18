Российская теннисистка Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 18 марта. Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла Катерину Синякову из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 26-летней россиянки. В четвертьфинале Гаспарян, которая попала в основную сетку турнира, получив специальное приглашение (wild card), сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (первый номер посева).

Гаспарян занимает 126-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации, лучшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2016 года.

Синяковой 24 года, она была посеяна на турнире под шестым номером. Спортсменка занимает 69-е место в мировом рейтинге, в ее активе два титула. Теннисистка выходила в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.