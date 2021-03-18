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Кризис в российской легкой атлетике

Выступать на крупных международных стартах смогут не больше десяти легкоатлетов России

К крупным стартам в 2021 году отнесены Олимпийские игры, чемпионат мира по легкоатлетическим эстафетам, молодежный чемпионат Европы и юношеское первенство мира
Анжелика Сидорова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Право выступать на крупных международных стартах в 2021 году получат не более 10 российских легкоатлетов. Об этом говорится в релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

Главным стартом 2021 года являются Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Кроме того, не более 10 спортсменов смогут выступить на юношеском (до 20 лет) первенстве мира (Кения, 17-22 августа), чемпионате мира по легкоатлетическим эстафетам (Польша, 1-2 мая), молодежном (до 23 лет) чемпионате Европы (Норвегия, 8-11 июля).

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Кризис в российской легкой атлетике
Кризис в российской легкой атлетике
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