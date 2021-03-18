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Футбол в России

Федун назвал победу над "Уралом" лучшей поддержкой в связи со смертью отца

"Спартак" победил "Урал" со счетом 5:1
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун назвал победу в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) над екатеринбургским "Уралом" (5:1) лучшей поддержкой в связи со смертью отца. Об этом он рассказал журналистам.

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Народный врач СССР Арнольд Федун умер 16 марта в возрасте 92 лет.

"Только из раздевалки. Ребята выразили соболезнования. Я сказал, что лучшее выражение соболезнований и признательности для моего отца и для меня - победа в сегодняшнем матче. Они обещали, что сделают все, чтобы победить", - сказал Федун.

"Папа болел за "Спартак" более 50 лет. В этот день он еще с нами, поскольку мы христиане и верим, что душа человека находится здесь. Для него это было очень приятно. Спасибо большое за поддержку", - добавил председатель совета директоров "Спартака".

Арнольд Федун - заслуженный врач РСФСР (1976), народный врач СССР (1986), удостоен ордена Красной Звезды и медали "За боевые заслуги".

"Спартак" одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах. В следующем туре 4 апреля москвичи в гостях сыграют с "Ростовом".

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