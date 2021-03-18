Прыгун Акименко заявил, что намерен "рвать всех" после допуска на международные старты

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко очень рад тому, что ему предоставляется возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе, и намерен отдать всего себя для достижения высоких результатов. Об этом Акименко сообщил ТАСС.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.

"Сейчас меня переполняют радостные эмоции, которые сложно выразить словами. Мы очень долго ждали момента, когда нам разрешат выступать на международных стартах, были как голодные звери, которых держали в клетке. А когда их в конце концов выпускают, то они сразу бросаются искать добычу. Я сейчас как тот зверь, который, получив свободу, намерен рвать всех", - сказал Акименко.

"Я пока не обсуждал со своим тренером, где буду выступать в этом летнем сезоне. Сначала нужно решить все вопросы с получением нейтрального статуса, а потом уже что-то планировать. Сейчас я нахожусь на сборе в Кисловодске, у меня все отлично, подготовка к Олимпиаде идет полным ходом", - добавил спортсмен.

Последний раз легкоатлеты из России имели возможность выступать за рубежом в 2019 году. Главным стартом 2021 года являются Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.