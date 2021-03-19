Тренировочная площадка ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет реконструирована за 77 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Ремонтные работы проведут на площадке спорткомплекса "Урал", которая использовалась в качестве тренировочной базы для участников чемпионата мира по футболу в 2018 году. На эти цели планируется выделить более 77 млн рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Объект закупки: выполнение работ по адаптации тренировочной площадки по адресу город Екатеринбург, улица Комвузовская, 9. Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)", - говорится в документе.

Начальная цена - 77 млн 136 тыс. рублей.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге стадион "Екатеринбург-Арена" вместимостью 35 тыс. человек принял четыре матча. Тренировки проходили на спортивных объектах города, в том числе на стадионе "Урал".