Лунев и Мухин вызваны в сборную России по футболу на матчи отбора чемпионата мира

ТАСС, 19 марта. Голкипер петербургского "Зенита" Андрей Лунев и полузащитник столичного "Локомотива" Максим Мухин получили приглашение в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России в марте проведет первые матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. 24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта - дома с командой Словении, 30 марта - в гостях против словаков. До 22 марта российская команда будет находится на сборе в Сочи, после чего отправится на Мальту. В Сочи состоится матч против словенцев.

Мухину 19 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах "Локомотива" во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Полузащитник впервые вызван в национальную команду.

Лунев 29 лет, он провел семь матчей за сборную России, в последний раз голкипер "Зенита" вызывался в расположение национальной команды в октябре 2019 года на матчи отборочного цикла чемпионата Европы.