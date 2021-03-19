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ЧМ-2022 по футболу

Лунев и Мухин вызваны в сборную России по футболу на матчи отбора чемпионата мира

Они заменят травмированных Сослана Джанаева и Романа Зобнина
Андрей Лунев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Лунев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Голкипер петербургского "Зенита" Андрей Лунев и полузащитник столичного "Локомотива" Максим Мухин получили приглашение в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Мухин заменит в составе сборной России полузащитника московского "Спартака Романа Зобнина, Лунев - вратаря "Сочи" Сослана Джанаева. Оба игрока получили повреждения.

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Сборная России в марте проведет первые матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. 24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта - дома с командой Словении, 30 марта - в гостях против словаков. До 22 марта российская команда будет находится на сборе в Сочи, после чего отправится на Мальту. В Сочи состоится матч против словенцев.

Мухину 19 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах "Локомотива" во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Полузащитник впервые вызван в национальную команду.

Лунев 29 лет, он провел семь матчей за сборную России, в последний раз голкипер "Зенита" вызывался в расположение национальной команды в октябре 2019 года на матчи отборочного цикла чемпионата Европы.

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