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Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлистка Прыткова считает трассу на юниорском чемпионате мира хорошо подготовленной

Соревнования проходят в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Трасса на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду хорошо подготовлена. Такое мнение журналистам выразила фристайлистка Анастасия Прыткова, завоевавшая золото в командных соревнованиях по акробатике.

В четверг, в первый день соревнований, Прыткова также завоевала первую золотую медаль в одиночном зачете.

"Трасса очень хороша, все хорошо сделали, хорошо подготовили ее", - сказала Прыткова.

По ее словам, через пять дней члены команды вновь выступят в Красноярске на чемпионате России.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир проходит в России впервые.

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Зимние олимпийские виды спорта
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