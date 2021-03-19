Фристайлистка Прыткова считает трассу на юниорском чемпионате мира хорошо подготовленной

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Трасса на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду хорошо подготовлена. Такое мнение журналистам выразила фристайлистка Анастасия Прыткова, завоевавшая золото в командных соревнованиях по акробатике.
В четверг, в первый день соревнований, Прыткова также завоевала первую золотую медаль в одиночном зачете.
"Трасса очень хороша, все хорошо сделали, хорошо подготовили ее", - сказала Прыткова.
По ее словам, через пять дней члены команды вновь выступят в Красноярске на чемпионате России.
Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир проходит в России впервые.