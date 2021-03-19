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St. Petersburg Open

Касаткина обыграла Кудерметову в четвертьфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась в трех сетах

ТАСС, 19 марта. Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

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Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:2 в пользу 23-летней Касаткиной, посеянной на турнире под восьмым номером. В полуфинале она сыграет с соотечественницей Светланой Кузнецовой (4). В другом матче 1/2 финала встретятся россиянки Вера Звонарева и Маргарита Гаспарян. Кудерметова имела второй номер посева.

Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Кудерметовой 23 года, она идет на 36-й строчке мирового рейтинга. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier и был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. Действующим победителем турнира является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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