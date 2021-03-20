В федерации фристайла высоко оценили уровень подготовки первенства мира в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Федерация фристайла России высоко оценивает уровень подготовки первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров, которое проходит в Красноярске. Об этом в субботу журналистам сообщил президент федерации Алексей Курашов.

"Уровень подготовки очень высокий, - сказал Курашов. - Это уровень подготовки Олимпийских игр, не применительно к полным параметрам, перепадам высот и длине трасс, а с точки зрения подготовки трассы, инфраструктуры, логистики. Все подготовлено на самом высоком уровне".

"Трассы и безопасные, и быстрые и технически интересные", - добавил президент федерации.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир в России проходит впервые.