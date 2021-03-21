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НХЛ

Василевский одержал 11-ю победу подряд и был признан первой звездой матча с "Чикаго"

Голкипер "Тампы" повторил клубный рекорд
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 21 марта. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский помог своей команде обыграть "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1, россиянин отразил 30 бросков по воротам и был признан первой звездой игры.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (7-я минута), Энтони Сирелли (22), Янни Гурд (35), Стивен Стэмкос (39). У "Чикаго" отличился Алекс Дебринкэт (45). Результативной передачей отметился защитник "Тампы" Михаил Сергачев.

Василевский одержал 11-ю победу кряду, это повторение самой длинной серии в истории клуба. В сезоне-2018/19 Луи Доминге выиграл столько же матчей подряд.

"Тампа" лидирует в таблице Центрального дивизиона с 46 очками после 30 игр. "Чикаго" идет четвертым с 33 очками в 32 матчах.

 

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