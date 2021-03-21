Калининградская область заключила соглашение о сотрудничестве с Федерацией регби России

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Калининградской области заключило соглашение о сотрудничестве с Федерацией регби России. Документ предусматривает взаимодействие в популяризации регби, поддержку программ в области спорта высших достижений, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Правительство Калининградской области и Федерация регби России заключили соглашение о сотрудничестве, - говорится в сообщении пресс-службы. - Соответствующий документ 20 марта подписали губернатор Антон Алиханов и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев".

Соглашение предусматривает сотрудничество в сферах популяризации регби, поддержки проектов и программ в области спорта высших достижений, организации и проведении спортивных мероприятий по регби, регби-7. "Мы давно мечтам о том, чтобы создать в регионе профессиональную команду, - сказал Алиханов. - Я считаю, у нас есть все предпосылки к тому, чтобы создать свою команду и развивать и профессиональное регби на нашей территории, и массовый спорт, выращивать ребят для того, чтобы они дальше участвовали в крупных соревнованиях. У нас уже есть игроки, которые входят в национальную сборную".

Артемьев отметил, что для Федерации регби России Калининградская область является одним из главных приоритетов. "Здесь мы чувствуем настоящую заинтересованность, настоящую теплоту. У нас не так много таких городов, куда наши игроки с таким удовольствием приехали, где приходит такое количество болельщиков, - сказал он. - Если мы сейчас объединим усилия с администрацией, сможем создать профессиональную команду, то она будет каждую неделю, через неделю принимать гостей со всей страны, и мы сможем с удовольствием любоваться этой прекрасной игрой".