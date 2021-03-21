Футболист Мирзов заявил, что приложит все усилия для возвращения в "Спартак"

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Футболист сборной России и подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов приложит все усилия, чтобы вернуться в состав московского "Спартака". Об этом он рассказал журналистам в воскресенье после тренировки сборной в Сочи.

"То, что не получилось, это не повод опустить руки, буду делать все для этого, чтобы туда попасть", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по возвращению в "Спартак".

Мирзов добавил, что аренда в "Химках" помогла ему показать свои профессиональные качества, а также подчеркнул, что выступать в подмосковном клубе - это лучше, "чем сидеть". "Когда я пришел в "Спартак", просто дома сидел, переговоры шли. Я был не похож на себя, даже мяч не мог остановить, а там нужен был результат", - пояснил он.

В октябре прошлого года Мирзов на правах аренды перешел из "Спартака" в "Химки" до конца сезона. В 11 матчах он забил шесть голов.