Привалов: биатлон - не шоу-бизнес, а сложный технический вид спорта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Руководителям российского биатлона необходимо наладить дисциплину в национальной команде и подготовить четкий план их подготовки к новому сезону. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

Российская биатлонная команда на февральском чемпионате мира завоевала одну медаль - бронзу в мужской эстафете. На заключительных в сезоне этапах Кубка мира сборная выступает неудачно, особенно женская команда, потерявшая максимальную квоту на следующий сезон.

"Необходима единая команда, одно целое, сейчас же распущенность, нет дисциплины, нет доверия к тренерам, - сказал Привалов. - При этом я удивляюсь журналистам, которые поливают тренеров. Тем самым они рушат доверие спортсмена к тренеру, этого делать нельзя. Биатлон - это сложный технический вид спорта, это не шоу-бизнес. Нужно продумывать множество вопросов: и физическую нагрузку, и психологическую".

"Мы опустились очень низко. Как можно радоваться попаданию спортсменов в десятку? У нас огромная страна, а нас обыгрывает Австрия, в которой [биатлоном занимаются] шесть женщин. Сейчас у нас были соревнования в Химках, в них участвовали 300 человек. А мы все проигрываем, и это вызывает серьезный вопрос о том, как мы работам с резервом", - добавил он.

Нынешний сезон стал первым для Юрия Каминского и Михаила Шашилова во главе мужской и женской команд соответственно. Несмотря на нахождение в национальной команде, многие ведущие биатлонисты страны продолжали тренироваться по планам своих личных тренеров. В их числе Александр Логинов, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Евгения Павлова.