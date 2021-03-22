Призрачные надежды. Мучения российских биатлонистов на международной арене окончены

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Итоги международного сезона для российского биатлона безрадостные: новая рекордная серия гонок без призовых мест, одна медаль чемпионата мира, падение лидера сборной Александра Логинова во второй десяток общего зачета Кубка мира, потеря максимальной квоты женской команды на следующий сезон.
И все это на фоне организационных просчетов в работе сборной. Несмотря на нахождение в национальной команде, многие биатлонисты продолжали работать по своим планам. Старшие тренеры на ситуацию повлиять не могли - им не хватало авторитета. Юрий Каминский (мужская команда) и Михаил Шашилов (женская) в сборной новички, поэтому предпочли идти по пути наименьшего сопротивления - сосредоточились на работе с теми, кто им доверился. Каминский - с Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым, Шашилов - с собственными воспитанницами Светланой Мироновой и Ириной Казакевич.
Логинов, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Евгения Павлова - каждый из них больше полагался на мнение своего личного тренера.
Почти без медалей
Возможно, это одна из причин, по которой команду штормило по ходу сезона. Новое руководство Союза биатлонистов России во главе с Виктором Майгуровым экстренно исправлять ситуацию не стало, избрав политику невмешательства в работу тренеров.
Когда пришло время отвечать за результат на главном старте сезона, в команде полыхнуло. На чемпионате мира в Поклюке выяснилось, что некоторые спортсмены даже не общаются с тренерами. Сами тренеры тоже не могут договориться между собой. В том числе и по вопросу проведения подготовительного сбора к мировому первенству. А еще, как выяснилось, не все гладко в сборной с подготовкой лыж, в этом команда тоже уступает основным конкурентам.
Несмотря на вал проблем, сборной все же удалось избежать краха - еще одного безмедального чемпионата мира, как это случилось в 2016 году. Спасла мужская эстафетная четверка, завоевавшая бронзовую награду.
В целом сезон высокими результатами не порадовал. Российские биатлонисты впервые не завоевали ни одной награды в первой, декабрьской части сезона. Именно тогда серия без призовых мест достигла рекордных 43 гонок. Прервалась она уже в новом году победой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В январе российские биатлонисты еще успели порадовать болельщиков успешным выступлением в Антхольце, но после на пьедестал попадали изредка. И только представители мужской команды.
Главным открытием сезона стали Латыпов и Карим Халили. Первый красиво завершил международный сезон, завоевав серебро в масс-старте. Второй стал лучшим в российской команде на чемпионате мира, хотя попал на турнир по стечению обстоятельств.
В общем зачете Кубка мира Латыпов за год совершил скачок с 52-го на 18-е место, в то время как лидер сборной Логинов упал с 7-го на 17-е. И это один из весомых аргументов в пользу тех, кто считает, что к следующему, олимпийскому сезону все биатлонисты должны готовиться под руководством старших тренеров. Решать этот вопрос Союз биатлонистов России будет в апреле во время чемпионата России, который примет Ханты-Мансийск.
Не повторять ошибок
Оправдать слабые результаты российских биатлонистов можно скомканной подготовкой сборной к сезону. Биатлонистам помешала не только пандемия коронавируса, но и смена власти в СБР. Управленческий кризис, начавшийся в апреле, был преодолен только летом, когда на место Владимира Драчева был избран Майгуров.
Затянувшийся процесс утверждения тренеров и мест проведения сборов явно не пошел на пользу. Плюс не миновал команду коронавирус, его жертвами стали почти все спортсмены и тренеры. Женская команда еще и лишилась своего многолетнего лидера - Екатерина Юрлова-Перхт перед самым началом сезона ушла в декрет.
Обладателем Кубка мира стал норвежец Йоханнес Бё. В последней гонке он вырывал победу у соотечественника Стурлы Легрейда, который провел первый полноценный сезон в Кубке мира.
Бё стал четвертым биатлонистом, трижды подряд становившимся обладателем Кубка мира, после французов Мартена Фуркада, Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха.
Среди женщин лучшей впервые стала Тириль Экхофф. Норвежка сместила на второе итальянку Доротею Вирер. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (19-е место), следом расположилась Ульяна Кайшева. Поскольку в Кубке наций россиянки стали шестыми, в следующем сезоне представлять российскую команду смогут не более пяти спортсменок.
Чтобы исправить ситуацию и не повторять ошибок, российскому биатлону весной нужно хорошо поработать и устранить существующие противоречия. В противном случае олимпийский сезон принесет еще большее разочарование.