Призрачные надежды. Мучения российских биатлонистов на международной арене окончены

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Итоги международного сезона для российского биатлона безрадостные: новая рекордная серия гонок без призовых мест, одна медаль чемпионата мира, падение лидера сборной Александра Логинова во второй десяток общего зачета Кубка мира, потеря максимальной квоты женской команды на следующий сезон.

Возможно, это одна из причин, по которой команду штормило по ходу сезона. Новое руководство Союза биатлонистов России во главе с Виктором Майгуровым экстренно исправлять ситуацию не стало, избрав политику невмешательства в работу тренеров.

И все это на фоне организационных просчетов в работе сборной. Несмотря на нахождение в национальной команде, многие биатлонисты продолжали работать по своим планам. Старшие тренеры на ситуацию повлиять не могли - им не хватало авторитета. Юрий Каминский (мужская команда) и Михаил Шашилов (женская) в сборной новички, поэтому предпочли идти по пути наименьшего сопротивления - сосредоточились на работе с теми, кто им доверился. Каминский - с Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым, Шашилов - с собственными воспитанницами Светланой Мироновой и Ириной Казакевич.

Когда пришло время отвечать за результат на главном старте сезона, в команде полыхнуло. На чемпионате мира в Поклюке выяснилось, что некоторые спортсмены даже не общаются с тренерами. Сами тренеры тоже не могут договориться между собой. В том числе и по вопросу проведения подготовительного сбора к мировому первенству. А еще, как выяснилось, не все гладко в сборной с подготовкой лыж, в этом команда тоже уступает основным конкурентам.

Несмотря на вал проблем, сборной все же удалось избежать краха - еще одного безмедального чемпионата мира, как это случилось в 2016 году. Спасла мужская эстафетная четверка, завоевавшая бронзовую награду.

В целом сезон высокими результатами не порадовал. Российские биатлонисты впервые не завоевали ни одной награды в первой, декабрьской части сезона. Именно тогда серия без призовых мест достигла рекордных 43 гонок. Прервалась она уже в новом году победой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В январе российские биатлонисты еще успели порадовать болельщиков успешным выступлением в Антхольце, но после на пьедестал попадали изредка. И только представители мужской команды.

Главным открытием сезона стали Латыпов и Карим Халили. Первый красиво завершил международный сезон, завоевав серебро в масс-старте. Второй стал лучшим в российской команде на чемпионате мира, хотя попал на турнир по стечению обстоятельств.

В общем зачете Кубка мира Латыпов за год совершил скачок с 52-го на 18-е место, в то время как лидер сборной Логинов упал с 7-го на 17-е. И это один из весомых аргументов в пользу тех, кто считает, что к следующему, олимпийскому сезону все биатлонисты должны готовиться под руководством старших тренеров. Решать этот вопрос Союз биатлонистов России будет в апреле во время чемпионата России, который примет Ханты-Мансийск.

Не повторять ошибок

Оправдать слабые результаты российских биатлонистов можно скомканной подготовкой сборной к сезону. Биатлонистам помешала не только пандемия коронавируса, но и смена власти в СБР. Управленческий кризис, начавшийся в апреле, был преодолен только летом, когда на место Владимира Драчева был избран Майгуров.