"Владел безупречной техникой катания". 90 лет назад родился конькобежец Евгений Гришин

Четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин, которому не было равных на спринтерских дистанциях на Играх 1956 и 1960 годов, является иконой советского конькобежного спорта. На его примере училось не одно поколение отечественных спортсменов, но, пожалуй, самой успешной последовательницей стала Лидия Скобликова, которая выиграла шесть золотых наград в 1960 и 1964 годах и является самой титулованной конькобежкой в истории Олимпийских игр. О своем старшем товарище и учителе она рассказала ТАСС.
Гришин родился 23 марта 1931 года в Туле, в конькобежный спорт он пришел из велосипедного, на котором также был не на последних ролях и едва не отобрался в состав сборной страны по велотреку на Олимпиаду-1952 в Хельсинки. После 1952 года спортсмен решил сосредоточиться только на коньках и уже на Играх-1956 в итальянском Кортина-д’Ампеццо выиграл золотые медали на дистанциях 500 и 1500 метров. На Олимпиаде 1960 года в американском Скво-Вэлли ему удалось повторить свой двойной успех четырехлетней давности.
"Мы познакомились с Евгением Романовичем Гришиным в 1959 году на зимней Спартакиаде в Свердловске, когда ни о какой Олимпиаде мне даже мечтать не приходилось, — вспоминает Скобликова. — На тот турнир я приехала в составе команды Челябинской области, и даже не первым номером, а в статусе перспективной спортсменки. Я стала на той Спартакиаде призером, после чего мой тренер Борис Алексеевич Кочкин познакомил меня с Гришиным, чтобы тот взял надо мной шефство на следующем турнире — первенстве Советского Союза в Вологде, мол, девочку включают в сборную страны, а она там никого не знает".
"Евгений Романович пообещал и сдержал слово. Когда мы приехали в Вологду, он внимательно смотрел, как я катаюсь. Хотя катанием мой бег тогда назвать было нельзя — у меня не было никакой техники, так как я пришла в коньки с лыж. Я как могла училась у Евгения Романовича и, как хвостик, всегда старалась держаться за ним", — сказала собеседница ТАСС.
Скобликова призналась, что Гришин с самого начала очень импонировал ей как спортсмен. "Во-первых, таким же настырным характером, как у меня. Во-вторых, я видела, как он относится к делу — для него важнее тренировки не было ничего. Не дай бог, если кто-то зашел бы к нему в комнату во время дневного сна. В него тут же полетела бы кеда от лежащего Гришина, так как он очень серьезно относился как к тренировкам, так и к отдыху. В-третьих, он владел безупречной техникой катания", — заметила Скобликова.
"Сначала он для меня был Евгением Романовичем, а когда подружились — стал Женей. Когда наступало время выходить на лед, мы всегда тренировались вместе. И все, что можно было взять у Жени за долгие годы пребывания в сборной, я старалась взять. Когда катались гуськом, я всегда сидела за Гришиным, и никто не мог занять мое место. Он меня научил, как правильно держать себя на тренировках, соревнованиях", — добавила собеседница ТАСС.
"На Игры-1960 в США Гришин ехал в статусе великого спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона. А я была никто тогда, простая 20-летняя девчушка, которая и бегать-то нормально не умеет. Я выиграла в Скво-Вэлли две золотые медали, но моя техника была еще очень далека от совершенства. И если говорить о моих завоеванных наградах, то в этом успехе большая часть — заслуга Евгения Романовича, которого я считала своим тренером", — призналась Скобликова.
Хитрости от Гришина
Будущая абсолютная чемпионка Игр-1964, победившая в Инсбруке на всех дистанциях (500, 1000, 1500, 3000 метров), готовилась к этим стартам, как и к предыдущей Олимпиаде в США, вместе с Гришиным, который ставил ей технику и учил различным конькобежным хитростям.
"И вот наступили сами олимпийские соревнования, первым в программе был бег на 500 метров. Я не была спринтером, поэтому меня поставили в последнюю пару стартующих, после чего у меня даже сердце перевернулось. И вот сижу я в раздевалке, первые пары уже пробежали, подходит моя очередь, а я стою на скамейке и в окошко выглядываю, как бегут соперницы. Заходит врач Савелий Мышалов, спрашивает про мое состояние, а я в ответ прошу его позвать ко мне Гришина, и Женя тут же пришел ко мне с трибуны. И все, что потом было в раздевалке, я никогда не забуду, хотя прошло столько лет", — сказала Скобликова.
"Я сижу на скамейке, а он садится передо мной на коленях и говорит: "Они все стартуют хорошо, но после смены дорожки теряют скорость. Тебе же нужно разбежаться и как следует отработать после перехода, и тогда у тебя все будет в порядке". Я попросила Женю встать у дорожки в конце прямой. И вот я бегу, выхожу на вторую прямую и вижу, как он стоит и машет мне. Я выиграла в итоге, выполнив то, чему он меня учил. И за все другие медали, которые были выиграны в Инсбруке, я очень благодарна Жене, за его терпение и работу со мной", — призналась собеседница ТАСС.
По словам Скобликовой, Гришин был примером для всех советских конькобежцев и вне катка. "Женя был кристально честным, он не терпел фальши и любому мог сказать правду в глаза. Тренер это, спортсмен или руководитель — не важно. Все боялись его языка. Мне жизнь подарила очень хорошего друга, с которым поддерживали отношения и после завершения спортивной карьеры", — призналась собеседница ТАСС.
"Это был не только хороший человек, но и красивый мужчина. Как говорят сейчас, брутальный. Всегда был одет с иголочки, по последней моде. Когда мы жили в гостиницах, он никогда не позволял себе прийти в ресторан в тренировочном костюме, в отличие от многих других", — вспоминает Скобликова.
Гришин завершил карьеру после Игр 1968 года во французском Гренобле, где занял четвертое место на своей любимой пятисотке. После того как повесил коньки на гвоздь, он долгие годы являлся тренером сборной Советского Союза. Евгений Романович ушел из жизни в июле 2005 года.
Записал Альберт Стародубцев