"Владел безупречной техникой катания". 90 лет назад родился конькобежец Евгений Гришин

Четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин, которому не было равных на спринтерских дистанциях на Играх 1956 и 1960 годов, является иконой советского конькобежного спорта. На его примере училось не одно поколение отечественных спортсменов, но, пожалуй, самой успешной последовательницей стала Лидия Скобликова, которая выиграла шесть золотых наград в 1960 и 1964 годах и является самой титулованной конькобежкой в истории Олимпийских игр. О своем старшем товарище и учителе она рассказала ТАСС. Гришин родился 23 марта 1931 года в Туле, в конькобежный спорт он пришел из велосипедного, на котором также был не на последних ролях и едва не отобрался в состав сборной страны по велотреку на Олимпиаду-1952 в Хельсинки. После 1952 года спортсмен решил сосредоточиться только на коньках и уже на Играх-1956 в итальянском Кортина-д’Ампеццо выиграл золотые медали на дистанциях 500 и 1500 метров. На Олимпиаде 1960 года в американском Скво-Вэлли ему удалось повторить свой двойной успех четырехлетней давности.

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"Мы познакомились с Евгением Романовичем Гришиным в 1959 году на зимней Спартакиаде в Свердловске, когда ни о какой Олимпиаде мне даже мечтать не приходилось, — вспоминает Скобликова. — На тот турнир я приехала в составе команды Челябинской области, и даже не первым номером, а в статусе перспективной спортсменки. Я стала на той Спартакиаде призером, после чего мой тренер Борис Алексеевич Кочкин познакомил меня с Гришиным, чтобы тот взял надо мной шефство на следующем турнире — первенстве Советского Союза в Вологде, мол, девочку включают в сборную страны, а она там никого не знает". "Евгений Романович пообещал и сдержал слово. Когда мы приехали в Вологду, он внимательно смотрел, как я катаюсь. Хотя катанием мой бег тогда назвать было нельзя — у меня не было никакой техники, так как я пришла в коньки с лыж. Я как могла училась у Евгения Романовича и, как хвостик, всегда старалась держаться за ним", — сказала собеседница ТАСС. Скобликова призналась, что Гришин с самого начала очень импонировал ей как спортсмен. "Во-первых, таким же настырным характером, как у меня. Во-вторых, я видела, как он относится к делу — для него важнее тренировки не было ничего. Не дай бог, если кто-то зашел бы к нему в комнату во время дневного сна. В него тут же полетела бы кеда от лежащего Гришина, так как он очень серьезно относился как к тренировкам, так и к отдыху. В-третьих, он владел безупречной техникой катания", — заметила Скобликова.

Описание Евгений Гришин © Борис Трепетов/ТАСС

"Сначала он для меня был Евгением Романовичем, а когда подружились — стал Женей. Когда наступало время выходить на лед, мы всегда тренировались вместе. И все, что можно было взять у Жени за долгие годы пребывания в сборной, я старалась взять. Когда катались гуськом, я всегда сидела за Гришиным, и никто не мог занять мое место. Он меня научил, как правильно держать себя на тренировках, соревнованиях", — добавила собеседница ТАСС. "На Игры-1960 в США Гришин ехал в статусе великого спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона. А я была никто тогда, простая 20-летняя девчушка, которая и бегать-то нормально не умеет. Я выиграла в Скво-Вэлли две золотые медали, но моя техника была еще очень далека от совершенства. И если говорить о моих завоеванных наградах, то в этом успехе большая часть — заслуга Евгения Романовича, которого я считала своим тренером", — призналась Скобликова. Хитрости от Гришина Будущая абсолютная чемпионка Игр-1964, победившая в Инсбруке на всех дистанциях (500, 1000, 1500, 3000 метров), готовилась к этим стартам, как и к предыдущей Олимпиаде в США, вместе с Гришиным, который ставил ей технику и учил различным конькобежным хитростям. "И вот наступили сами олимпийские соревнования, первым в программе был бег на 500 метров. Я не была спринтером, поэтому меня поставили в последнюю пару стартующих, после чего у меня даже сердце перевернулось. И вот сижу я в раздевалке, первые пары уже пробежали, подходит моя очередь, а я стою на скамейке и в окошко выглядываю, как бегут соперницы. Заходит врач Савелий Мышалов, спрашивает про мое состояние, а я в ответ прошу его позвать ко мне Гришина, и Женя тут же пришел ко мне с трибуны. И все, что потом было в раздевалке, я никогда не забуду, хотя прошло столько лет", — сказала Скобликова.