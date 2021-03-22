Буре отметил способность Путина в хоккее просчитывать игру на несколько ходов вперед

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время игры в хоккей способен просчитывать на несколько ходов вперед. Такое мнение журналистам высказал призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли Павел Буре.

Путин и Буре выступали в одной команде в матчах Ночной хоккейной лиги.

"У нас такой президент, что нужно его советы слушать, тогда не прогадаешь. Это огромная честь играть в одной тройке с президентом самой большой и самой сильной страны в мире, - сказал Буре. - Могу сказать, что играть с ним очень интересно, потому что у него присутствует игровое мышление. У всех наших легенд есть что-то свое коронное - кто-то больше забивал, кто-то лучше бросал, но у всех примерно одинаковое игровое мышление".

"Приятно видеть, что у президента страны такое же мышление. Он просчитывает игру на несколько ходов, поэтому ему не нужно давать советы. Просто мы проговариваем, что будем делать на льду, и это не нужно разжевывать, потому что он и сам все понимает на несколько ходов. Это уникально", - добавил Буре.