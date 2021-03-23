СМИ: Пранделли ушел с поста главного тренера "Фиорентины"

ТАСС, 23 марта. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Чезаре Пранделли подал в отставку. Об этом сообщает телеканал Rai Toscana.

Контракт со специалистом был рассчитан до конца сезона-2020/21.

В последних девяти матчах чемпионата Италии команда из Флоренции одержала две победы, потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью. "Фиорентина" с 29 очками после 28 игр занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

За "Фиорентину" с января 2021 года выступает российский нападающий Александр Кокорин, который в настоящее время не играет из-за травмы бедра.