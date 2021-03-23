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Футбол в Италии

СМИ: Пранделли ушел с поста главного тренера "Фиорентины"

За клуб выступает российский нападающий Александр Кокорин
Чезаре Пранделли EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Чезаре Пранделли
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 23 марта. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Чезаре Пранделли подал в отставку. Об этом сообщает телеканал Rai Toscana.

Контракт со специалистом был рассчитан до конца сезона-2020/21.

В последних девяти матчах чемпионата Италии команда из Флоренции одержала две победы, потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью. "Фиорентина" с 29 очками после 28 игр занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

За "Фиорентину" с января 2021 года выступает российский нападающий Александр Кокорин, который в настоящее время не играет из-за травмы бедра.

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Футбол в Италии
Футбол в Италии
"Фиорентина" объявила об отставке главного тренера Пранделли
После 28 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии
"Фиорентина" объявила об отставке главного тренера Пранделли
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