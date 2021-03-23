Российские шпажисты стали четвертыми на этапе Кубка мира в Казани

ТАСС, 23 марта. Сборная России в составе Сергея Биды, Сергея Ходоса, Никиты Глазкова и Павла Сухова проиграла команде Китая со счетом 39:45 в матче за третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Казани.

В полуфинале россияне проиграли итальянцам со счетом 32:33, китайцы уступили украинцам (36:39).

Сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио как лучшая команда Европы не из топ-4 рейтинга Международной федерации фехтования.

Женская сборная России также заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу команде Китая со счетом 24:40. Золотые медали разыграют сборные Южной Кореи и Польши.

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин "Шпага Казани" проходит в столице Татарстана с 19 по 23 марта. По итогам турнира будет определен окончательный состав участников летней Олимпиады в Токио.