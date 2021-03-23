Курбан Бердыев будет временным консультантом клуба ПФЛ "Камаз"

ТАСС, 23 марта. Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев временно выступит в качестве консультанта команды Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба "Камаза".

Бердыев будет консультировать клуб до конца сборов в Турции. Он планирует познакомиться с игроками и дать свои советы тренерскому штабу.

"Камаз" после 15 туров в группе 4 ("Урал-Приволжье") ПФЛ занимает четвертое место в таблице, набрав 31 очко. Турнир возобновится после зимней паузы в начале апреля.

Бердыеву 68 лет. Вместе с казанским "Рубином" (2001-2013, 2017-2019) он вышел в Российскую премьер-лигу, а впоследствии дважды привел команду к чемпионству, под его руководством клуб также выиграл кубок страны и дважды - суперкубок. После "Рубина" Бердыев работал в качестве тренера в "Ростове", с которым стал серебряным призером чемпионата России, с 2016 по 2017 год занимал должность вице-президента клуба.