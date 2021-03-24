"Краснодар-2" проиграл "Енисею" в ФНЛ. Голкипер Сафонов провел первый матч после травмы

ТАСС, 24 марта. "Краснодар-2" проиграл красноярскому "Енисею" со счетом 0:2 в домашнем матче 32-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Счет в матче открыл защитник хозяев Сергей Бородин, который отправил мяч в свои ворота на 29-й минуте. Полузащитник Евгений Песиков удвоил преимущество красноярского клуба на 77-й минуте.

Голкипер Матвей Сафонов провел первый матч после травмы, полученной в начале декабря. Вратарь "Краснодара" не был вызван ни в национальную, ни в молодежную сборные России на ближайшие матчи из-за травмы.

В других матчах тура "СКА-Хабаровск" обыграл дома "Спартак-2" со счетом 3:0, тольяттинский "Акрон" сыграл дома вничью с "Нижним Новгородом" (0:0), самарские "Крылья Советов" на своем поле оказались сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (2:0), воронежский "Факел" победил дома омский "Иртыш" (3:1), ярославский "Шинник" проиграл на своем поле томской "Томи" (2:3).

"Краснодар-2" с 34 очками в 32 играх занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, "Енисей" с 46 очками находится на 11-м месте. Лидируют с 73 очками "Крылья Советов".