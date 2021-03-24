Трусова не стала исполнять в короткой программе чемпионата мира заявленный тройной аксель

ТАСС, 24 марта. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова не стала исполнять тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Также спортсменке не удался каскад из тройного лутца и тройного тулупа - фигуристка допустила степаут на лутце.

На утренней тренировке тройной аксель, заявленный спортсменкой в первоначальном контенте, не удавался. За прокат короткой программы Трусова получила 64,82 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме с 24 по 27 марта.