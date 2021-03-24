Лидерство Щербаковой и провал Трусовой. Стартовал чемпионат мира по фигурному катанию

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате мира, стартовавшем в Стокгольме. Спортсменка показала практически безупречное катание и смогла вырваться в лидеры даже в отсутствие в своем наборе элементов ультрасложных прыжков - с двойным акселем, тройным флипом и каскадом из тройного луцта и тройного риттбергера.

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За свой прокат 16-летняя воспитанница Этери Тутберидзе, дебютантка чемпионата мира заработала 81,00 балла, став лучшей в оценке за компоненты (за артистизм) - 37,14 балла (43,86 - за технику). А лучшей спортсменкой по итогам короткой программы в технике стала еще одна россиянка - 24-летняя Елизавета Туктамышева - 78,86 в сумме (третье место), из которых 44,39 - за технику и 34,47 - за компоненты. Туктамышева, ученица Алексея Мишина, в короткой программе стала лишь одной из двух спортсменок - участниц чемпионата мира, которая исполнила на этом турнире в короткой программе тройной аксель. Вторая - японка Рика Кихира, и на данный момент она занимает второе место - 79,08 (43,68 + 35,40). Щербакова после своего проката в онлайн-общении с журналистами (к этому ноу-хау организаторам чемпионата мира пришлось прибегнуть в связи с угрозой распространения коронавируса) призналась, что прокат для нее получился нервным, контролировала каждый элемент, но в целом она довольна, и особенно каскадом - самым сложным из элементов короткой программы. И все-таки спортсменке очень не хватало зрителей: "Мне многие пишут, что болеют из дома, у экранов, но поддержка больше чувствуется, когда полные трибуны, когда тебя поддерживают во время выступлений и после них. Этого очень не хватало, но я понимаю все эти меры предосторожности". Туктамышевой, чемпионке мира 2015 года - именно тогда ей удалось впервые в программе соревнований исполнить тройной аксель, было приятно отметить, что в коронном элементе ей удалось прогрессировать: "Шесть лет назад я впервые сделала тройной аксель в короткой программе, за этот период было многое, но за последние два года я стала более уверенно его исполнять. Сегодняшнее исполнение лучше, чем шесть лет назад, и я немного усложнила каскад - прогресс имеется".

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Комментируя выступления лидеров, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что они не просто молодцы, а "умницы, комсомолки". "Аня чудесная, ею можно гордиться - она выглядит как прекрасная девушка, необыкновенная, - сказала Тарасова. - А Лиза - ее никто не брал, никто на нее не глядел, когда она пыталась пробиться на Кубке России, который проводился между двумя девочками, которые уже не катаются. А Лиза катается, на чемпионате мира катается. И сегодня она третья, поэтому надо радоваться что у нас есть такая Лиза. Я радуюсь". Порадовалась за российских одиночниц и Елена Буянова - тренер первой в истории российской олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой: "Очень болела за наших девчонок, Аня показала безупречное, божественное катание - не к чему придраться, ни единой помарки, так катаются действительно великие спортсменки. Просто преклоняюсь перед Лизой, эта девушка соревновалась с Аделиной Сотниковой, мое сердце болеет за нее сильно - я знаю, сколько она прошла, как все это сложно". Пойдет ли Трусова ва-банк? Результат Александры Трусовой в короткой программе 64,82 балла - 30,34 за технику и 34,48 за компоненты, и это более чем на 16 баллов меньше, чем у лидера. Бронзовый призер чемпионата Европы занимает лишь 12-е место. И сейчас мнения специалистов, как наверстывать упущенное, разделились - либо штурмовать максимальный контент, либо делать ставку на чистоту и стабильность исполнения. Тарасова уверена: надо делать то, что умеешь: "Ей надо катать свое, то, что она хочет катать, пусть и это катает, надо делать свои прыжки. Делает, значит пусть делает и не обращает внимание на художественное впечатление, сейчас это не имеет значения. Художественным впечатлением будут ее прыжки, надо настроиться и делать".

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