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Чемпионат мира по фигурному катанию

Радионова: Трусовой не стоит отыгрываться на чемпионате мира множеством четверных прыжков

После исполнения короткой программы российская фигуристка занимает 12-е место

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Елена Радионова считает, что россиянке Александре Трусовой в произвольной программе чемпионата мира в Стокгольме стоит сделать упор на чистом и уверенном прокате и не стоит увеличивать количество четверных прыжков. Об этом Радионова сказала ТАСС.

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После исполнения короткой программы на чемпионате мира лидирует 16-летняя россиянка Анна Щербакова с результатом 81,00 балла, второе место занимает японка Рика Кихира (79,08), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Александра Трусова стала 12-й (64,82), фигуристка не стала исполнять в короткой программе тройной аксель, а также не справилась с каскадом. Вместе с тем спортсменка может исполнять сразу несколько четверных прыжков - лутц, флип, тулуп и сальхов. Произвольную программу женщины представят в пятницу.

"Жалко, что она так далеко отлетела - это абсолютно не ее место, но, чтобы не было вопросов, нужно, конечно же, чисто кататься, - сказала Радионова. - Возможно, она немного перенервничала, перегорела, тяжело сказать. Но это еще раз к тому, что фигурное катание - очень непредсказуемый вид спорта, поскольку ты можешь быть идеально готов, но психология может тебя подвести".

"Не думаю, что в произвольной ей нужно делать пять квадов (четверных прыжков - прим. ТАСС), лучше оставить так, как накатывали - с тремя, но чисто и уверенно, - считает Радионова. - И, я думаю, с таким набором она может набрать большие баллы. Если же поставить пять, но быть к ним неготовой, то половину можно завалить, здесь нужен оптимальный набор. Понятно, что в любом прыжке нельзя быть уверенным на 100 процентов, но нужен чистый вариант".

Радионова отметила победу в короткой программе Щербаковой: "Аню Щербакову можно поздравить с первым местом. Также мне запомнились прокаты Лизы Туктамышевой и Рики Кихиры, которые исполнили тройной аксель, молодцы, девочки. Видела, как Лиза была сосредоточена на прокате, как была сконцентрирована".

Радионова отметила собранность всех участниц женского турнира чемпионата мира: "Сегодня в целом все девочки катались очень собрано, это было видно - следили за каждым своим движением, ведь выступление на чемпионате мира - выступление без права на ошибку. Все видели, чем она может обернуться и как далеко ты можешь отлететь".

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