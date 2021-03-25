Фигуристы Мишина и Галлямов считают, что справились с дебютом на чемпионате мира

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Дебютанты чемпионата мира по фигурному катанию чемпионы мира среди юниоров в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов довольны своим выступлением в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом фигуристы рассказали журналистам.

Мишина и Галлямов достойно справились с прокатом короткой программы, которую ученикам Тамары Москвиной поставили Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. За свое выступление фигуристы получили 75,79 балла, это их личный рекорд.

"Прекрасные ощущения, мы рады выступить на соревнованиях такого масштаба, - рассказал после проката Галлямов. - Будем готовиться к завтрашнему дню и постараемся настроиться и кататься с чистыми мыслями. Готовимся как обычно - проснемся, потренируемся и в бой".

"Кататься [без зрителей] было достаточно странно, но это не первый опыт. И все-таки трибуны полностью не были пустыми - нас поддерживали волонтеры, журналисты, некоторые спортсмены. И хотя была небольшая группа поддержки, все равно она давала нам напор, - отметил фигурист. - Надеемся, за экранами устройств зрители нам хлопали, и мы хотели бы отдельно поблагодарить зрителей за поддержку".

Мишина отметила, что музыка помогала справляться без аплодисментов. "У нас музыка самодостаточная, не требует дополнений. Аплодисменты всегда хорошо, но даже без них мы справились", - сказала она.

Произвольную программу спортивные пары представят 25 марта.