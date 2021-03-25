Законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов в России внесен в Госдуму

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Законопроект, который позволит усовершенствовать регулирование деятельности спортивных агентов, был внесен для обсуждения в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, который является одним из авторов законопроекта.

Документом предлагается ввести в КоАП РФ ответственность для спортивных агентов без соответствующей аккредитации за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Еще одним инициатором законопроекта является президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Законопроект, по сути, ликвидирует существующий пробел в законодательстве, заключающийся в том, что прямой запрет на трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы спортивными агентами без аккредитации в законодательстве есть (ч. 5 ст. 19.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"), а ответственность за несоблюдение требований закона предусмотрена не была", - сказал Пайкин.

По его словам, деятельность спортивных агентов регулируется далеко не всеми спортивными федерациями, а там, где она регулируется, отмечены многочисленные случаи нарушений. "Так, например, по решению Российского футбольного союза (РФС) были отозваны аккредитации у четверти действующих агентов за несоблюдение требований РФС. Рынок спортивных агентов должен стать более прозрачным благодаря новому законопроекту, ведь введение ответственности за работу без аккредитации не оставит выбора тем, кто до сих пор работает, не соблюдая требования закона", - отметил Пайкин.

Контроль за деятельностью агентов

Отмечается, что ряд хоккейных агентов, договаривающихся с клубами, не имеет аккредитации, которая позволяла бы им официально заниматься агентской деятельностью, и игнорирует правила ФХР. "От деятельности нелицензированных "импресарио" страдают хоккеисты, в большинстве случаев - молодые, которые становятся жертвами обмана, принимая решение об отъезде за океан. Некоторые агенты получают вознаграждение за сам факт "поставок" игроков в систему клубов НХЛ и потому вообще не помогают с трудоустройством тем, кто им доверился. В результате молодежь прозябает в фарм-клубах и низших лигах, не получая реальных шансов заиграть в НХЛ и ставя под угрозу всю дальнейшую карьеру на высшем профессиональном уровне", - подчеркнул Третьяк.

"Мы уже не первый год добиваемся, чтобы деятельность агентов была прозрачной, а ответственность - максимальной. Поэтому мы и внесли в Госдуму законопроект, который вводит ответственность неаккредитованных агентов за такие нарушения, как трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные клубы", - добавил президент ФХР.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта позволит усилить контроль за деятельностью спортивных агентов, следовательно, повысить качество предоставляемых ими услуг, обеспечив права и законные интересы спортсменов и тренеров.

Похожий документ по упорядочиванию деятельности агентов был внесен на рассмотрение ровно год назад Третьяком и тогдашним председателем профильного комитета Госдумы Михаилом Дегтяревым.