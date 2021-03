Мазепин высказал свое отношение к акциям "Формулы-1", направленным на борьбу с расизмом

В прошлом сезоне "Формула-1" запустила кампанию We Race As One по борьбе за равноправие. В ее рамках перед стартом каждой гонки проводилась акция со вставанием на одно колено, которую поддерживали не все пилоты. В новом сезоне данная акция будет продолжена. При этом отмечалось, что гонщики будут выражать поддержку кампании тем способом, который посчитают подходящим.

"Очень важно и правильно пытаться не только выступать на трассе, но и делать что-то хорошее для общества, - сказал Мазепин. - Так как я только начинаю карьеру в "Формуле-1", я буду всегда поддерживать акции лидеров, тех, кто в чемпионате давно. И важны не 30 секунд акции, важно жить этим и своим поведением менять мир к лучшему".

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.