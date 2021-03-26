"Вашингтон" благодаря голам Орлова, Кузнецова и Овечкина обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 26 марта. "Вашингтон" на своей площадке со счетом 4:3 обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "Вашингтона" шайбы забросили россияне Дмитрий Орлов (4-я минута), Александр Овечкин (28) и Евгений Кузнецов (32, 53). За "Нью-Джерси" отличились Николас Меркли (2), Майлс Вуд (27), Йеспер Братт (52).

Овечкин также отметился голевой передачей и набрал 27 очков (15 голов + 12 передач) в 28 матчах текущего сезона. Капитан "Вашингтона" забросил 721 шайбу в 1 180 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). При этом в первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

Кузнецов забросил пятую шайбу в текущем сезоне, набрав 15 очков (5+10) в 22 матчах. На счету Орлова пять очков (4+1) за 27 игр.