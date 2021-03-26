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Летние олимпийские виды спорта

Болельщик "Динамо", избитый после волейбольного матча в Петербурге, выписан из больницы

После потасовки он был доставлен в больницу с подозрением на перелом шейного позвонка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Болельщик московского волейбольного клуба "Динамо" Дмитрий Соловьев, госпитализированный после драки со стюардами по окончании финального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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По окончании матча "Зенит" - "Динамо", в котором бело-голубые выиграли со счетом 3-1, один из болельщиков гостей выбежал на площадку поздравить команду с победой, но его остановили стюарды. После потасовки он был доставлен в больницу с подозрением на перелом шейного позвонка.

"Болельщик Дмитрий Соловьев был доставлен в больницу, диагностировали сотрясение головного мозга и отпустили, состояние удовлетворительное", - сообщил источник.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

"Динамо" и "Зенит" уже выступили с заявлениями, в которых выразили обеспокоенность случившимся. Они надеются, что Всероссийская федерация волейбола разберется в инциденте.

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