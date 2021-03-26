Иванюженков покинул пост председателя совета Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Борис Иванюженков сложил полномочия председателя совета Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом ТАСС сообщил председатель исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), первый вице-президент организации Павел Рожков.

Иванюженков занимал этот пост с 2006 года, его полномочия переданы Андрею Строкину, пятикратному паралимпийскому чемпиону, президенту Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА.

"Сегодня на заседании совета Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА было принято и удовлетворено личное заявление Бориса Иванюженкова о добровольном сложении своих полномочий в качестве председателя совета", - сообщил Рожков.

Иванюженков оставил пост в связи со вступившим по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в силу санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые запрещают российским государственным чиновникам занимать руководящие посты в спортивных федерациях.

"Также свои полномочия сложила председатель Ставропольской региональной общественной организации Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, депутат Госдумы Елена Бондаренко", - добавил Рожков.

Всероссийская федерации спорта лиц с ПОДА развивает 31 вид спорта, из них 23 - паралимпийских, и имеет региональные отделения практически во всех субъектах Российской Федерации.