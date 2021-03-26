Гурейро: надевать маску сразу после проката - непростое испытание чемпионата мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Необходимость ношения медицинской маски сразу после выступления стала одним из самых сложных испытаний для танцоров Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро на проходящем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом Гурейро рассказал ТАСС по телефону после выступления с короткой программой на турнире.

Загорски и Гурейро продемонстрировали в короткой программе уверенное катание на прекрасной скорости, обновив свой личный рекорд (75,58 балла).

"Самое сложное на чемпионате мира? Сидеть в масках сразу после выступления, - рассказал Гурейро. - Но в целом мы довольны, хотя стартовый номер мог быть поудачнее, могли попасть чуть ли не пятую или шестую разминку, но жребий выкинул нас в четвертую. Ничего страшного, откатались достойно для себя, хотя могли и чуть чище".

Спортсмен отметил, что на тренировках им все удавалось. "На тренировках вообще замечательно катались, со слов тренеров. Но так бывает. Будем стараться настраиваться на завтрашний день", - сказал фигурист.