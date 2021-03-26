Российские самбисты завоевали 12 золотых медалей на этапе Кубка мира в Москве

ТАСС, 26 марта. Россияне завоевали 12 золотых медалей за два соревновательных дня этапа Кубка мира по самбо "Мемориал Анатолия Харлампиева", который прошел в Москве.

По итогам схваток первого дня золотые медали завоевали Вера Лоткова (до 54 кг), Максим Иванов (до 79 кг), Александр Горбаль (до 98 кг), Степан Кобенов (боевое самбо, до 71 кг), Антон Мамонов (боевое самбо, до 88 кг) и Гаджи Омаров (боевое самбо, свыше 98 кг). Также на счету российских самбистов две серебряные и две бронзовые награды. Серебро на счету Валерии Ломакиной (до 65 кг) и Ай-Херел Хертека (боевое самбо, до 58 кг), бронза у Анны Балашовой (до 80 кг) и Руслана Багдасаряна (до 64 кг).

Во второй день золотые медали взяли Юлия Молчанова (до 50 кг), Диана Рябова (до 59 кг), Магомед Гаджиев (до 71 кг), Аслан Камбиев (свыше 98 кг), Иван Ложкин (боевое самбо, до 79 кг) и Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг). Серебро на счету Ольги Артошиной (свыше 80 кг) и Арама Григоряна (до 88 кг), бронза у Олеси Посылкиной (до 72 кг) и Алексея Кузьменко (до 58 кг).