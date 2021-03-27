Лыжник Устюгов планирует выступить в скиатлоне на чемпионате России

ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Сергей Устюгов планирует выступить в скиатлоне в воскресенье на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом он сообщил журналистам в субботу.

Устюгов в субботу не попал в полуфинал спринта.

"В принципе, все было хорошо, ничего не беспокоит. Возможно, завтра буду стартовать", - рассказал он.

Устюгов добавил, что в конце сезона было тяжеловато настраиваться на гонки. "Рассчитывал сегодня быть ближе к пьедесталу, но борьбу закончил на стадии четвертьфинала. Вроде и расстраиваться надо, в то же время ничего страшного", - поделился он.

Во время подготовки к чемпионату мира, который проходил с 24 февраля по 7 марта, 28-летний Устюгов травмировал заднюю поверхность бедра. Он смог выступить в личном спринте, но от участия в командном был вынужден отказаться.

Чемпионат России проходит с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире принимают участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира и чемпиона мира Александра Большунова.