{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российская дзюдоистка Таймазова заняла второе место на турнире "Большой шлем" в Тбилиси

Бронзовую медаль завоевала россиянка Дарья Давыдова

ТАСС, 27 марта. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 70 кг на турнире "Большой шлем", который проходит в Тбилиси.

В финальном поединке Таймазова уступила бразильянке Марии Портеле, которая завоевала шестую золотую награду турниров "Мировой серии".

Бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг завоевала россиянка Дарья Давыдова, которая в поединке за третье место победила британку Люси Реншэлл.

Турнир в Грузии завершится в воскресенье. В заключительный день соревнований в борьбу вступят дзюдоисты, выступающие в тяжелых весовых категориях - до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг у мужчин; до 78 кг и свыше 78 кг у женщин.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Массовый спорт
Организаторы аукциона и благотворительного турнира "Пофутболим" собрали 2 млн руб.
Соучредитель фонда "Жизнь в Движении" Евгений Миронов отметил, что мероприятие прошло на позитивных эмоциях и принесло пользу детям
Читать полностью