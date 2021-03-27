Российская дзюдоистка Таймазова заняла второе место на турнире "Большой шлем" в Тбилиси

ТАСС, 27 марта. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 70 кг на турнире "Большой шлем", который проходит в Тбилиси.

В финальном поединке Таймазова уступила бразильянке Марии Портеле, которая завоевала шестую золотую награду турниров "Мировой серии".

Бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг завоевала россиянка Дарья Давыдова, которая в поединке за третье место победила британку Люси Реншэлл.

Турнир в Грузии завершится в воскресенье. В заключительный день соревнований в борьбу вступят дзюдоисты, выступающие в тяжелых весовых категориях - до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг у мужчин; до 78 кг и свыше 78 кг у женщин.