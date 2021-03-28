Хачанов проиграл Синнеру в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

ТАСС, 28 марта. Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 19-летнего итальянца, который посеян на турнире под 21-м номером. Хачанов имел 14-й номер посева. В четвертом круге Синнер встретится с победителем матча между финном Эмилем Руусувуори и шведом Микаэлем Имером.

Синнер занимает 31-е место в рейтинге ATP, на его счету победы на двух турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом итальянца на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2020 года.

Хачанову 24 года, он занимает 22-е место в рейтинге и является победителем четырех турниров АТР . В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс". Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 3 апреля, его призовой фонд составляет $4,3 млн.