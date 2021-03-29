Агент Зайнутдинова подтвердил, что футболист находится в шорт-листе "Аталанты"

ТАСС, 29 марта. Казахстанский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов находится в шорт-листе итальянской "Аталанты". Об этом заявил агент игрока Евгений Новиков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В понедельник Sport24 сообщил, что 22-летний Зайнутдинов входит в шорт-лист "Аталанты". "Информация, что Бахтиёр находится в шорт-листе "Аталанты", - правдивая. Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение в клуб ЦСКА", - сказал Новиков.

Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова" в августе 2020 года, контракт с полузащитником рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в различных турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

В составе "Аталанты" выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.