Агапитов: Россия возглавляет борьбу с допингом и коррупцией в мировой тяжелой атлетике

ТАСС, 29 марта. Россия является лидером в мировой борьбе с допингом и коррупцией в тяжелой атлетике. Об этом заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, комментарий которого приводит портал Inside the Games. 1 апреля пройдут выборы президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), одним из кандидатов на этот пост является Агапитов. Помимо него на должность претендуют Антонио Конфлитти из Молдавии и генеральный секретарь EWF турок Хасан Аккус.

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"Многие страны, включая Россию, были частью проблемы [допинга], но сейчас Россия является одним из лидеров в борьбе с допингом и коррупцией в мировой тяжелой атлетике", - заявил Агапитов. В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр - 2024 после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

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