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Летние олимпийские виды спорта

Агапитов: Россия возглавляет борьбу с допингом и коррупцией в мировой тяжелой атлетике

Президент Федерации тяжелой атлетики России напомнил, что громко и публично выступал против коррупции бывшего президента Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Россия является лидером в мировой борьбе с допингом и коррупцией в тяжелой атлетике. Об этом заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

1 апреля пройдут выборы президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), одним из кандидатов на этот пост является Агапитов. Помимо него на должность претендуют Антонио Конфлитти из Молдавии и генеральный секретарь EWF турок Хасан Аккус.

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"Многие страны, включая Россию, были частью проблемы [допинга], но сейчас Россия является одним из лидеров в борьбе с допингом и коррупцией в мировой тяжелой атлетике", - заявил Агапитов.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр - 2024 после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

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"Я скажу это еще раз: никто за последние четыре года не выступал против коррупции Тамаша Аяна и его ближайшего окружения так громко или публично, как я. Россия не только выступила против коррупции, но и создала и продолжает создавать основу для новой эры тяжелой атлетики. В 2018 году Россия организовала и провела международный антидопинговый семинар, в котором приняли участие Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация тяжелой атлетики, Канадский центр спортивной этики и 11 национальных федераций, семинар получил высокую оценку", - говорится в предвыборном заявлении Агапитова.

"Россия готова принять дополнительные антидопинговые семинары. У России есть спонсоры, готовые инвестировать в европейскую тяжелую атлетику. Россия готова вернуть международные соревнования "Кубок дружбы" и "Кубок президента", Россия готова провести шестинедельный предолимпийский сбор для всех команд недалеко от Токио. Под моим руководством новая Федерация тяжелой атлетики России чиста, и ее результаты за последние четыре года это показывают", - добавил он.

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