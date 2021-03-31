Булыкин считает ошибки в обороне причиной поражения российских футболистов от словаков

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ошибки в обороне привели к поражению сборной России по футболу от команды Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким мнением с ТАСС поделился бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин.

Россияне уступили команде Словакии со счетом 1:2, встреча прошла в Трнаве без зрителей. В составе победителей голы забили Милан Шкриньяр (38-я минута) и Роберт Мак (74). У россиян отличился Марио Фернандес (71).

"Футболисты и тренер всегда и в любой игре готовятся побеждать, но сегодня нашим ребятам пришлось тяжело, не получилось добиться идеального результата - трех побед из трех возможных. Думаю, что ошибки в обороне привели к голам, и нашим ребятам сегодня было тяжело забить. Очень сложная игра была, и, к сожалению, результат не в нашу пользу", - сказал Булыкин.

На вопрос, кого в российской сборной мог бы отметить Булыкин, он ответил: "В таких играх сложно говорить, кто сыграл хорошо - проиграли, значит, все сыграли плохо, была бы ничья, можно было бы кого-то выделить. Поражения бывают, и если взглянуть на наших соперников, которые играют вничью или проигрывают, то не стоит опускать голову - нужно готовиться и играть дальше. Еще будет достаточно игр, чтобы себя проявить и выполнить основную задачу - выход на чемпионат мира".

Россияне потерпели первое поражение в турнире после двух побед подряд. В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах, словаки с пятью очками идут третьими. Следующий матч российская команда проведет дома 1 сентября против команды Хорватии, а словаки в тот же день на выезде сыграют против словенцев.