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Биатлон

Павлова выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Второе место заняла Наталья Ушкина, третьей стала Ирина Казакевич
Евгения Павлова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Павлова
© Станислав Красильников/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Евгения Павлова, представляющая Новосибирскую область, стала победительницей спринтерской гонки на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону.

Она преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 54,7 секунды, не совершив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла выступающая за Республику Мордовия Наталья Ушкина (отставание - 19,7 секунды; 0 промахов), третьей стала Ирина Казакевич из Свердловской области (+31,5; 1).

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

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