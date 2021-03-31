В ФХР сообщили, что Панарин по-прежнему остается кандидатом в сборную России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс" Артемий Панарин по-прежнему является кандидатом в сборную России. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Панарин заявил, что расскажет о ситуации с обвинениями в свой адрес в конце сезона НХЛ

В последний раз Панарин выступал за сборную России на чемпионате мира в 2017 году.

"У нас все по спортивному принципу. Мы с Панариным работали еще в "Витязе", знаем его от и до и в плане человеческих качеств. Все являются кандидатами в сборную, все игроки КХЛ и НХЛ", - сказал Ротенберг.

"Панарин - великолепный хоккеист, показывает хорошие результаты. А все остальное - это уже не моя компетенция", - отметил Ротенберг.

20 февраля бывший главный тренер "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком подмосковной команды, в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил восемь встреч.