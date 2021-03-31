Прибыль "Екатеринбург-Арены" в 2020 году выросла в 18 раз - до 2,5 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Прибыль стадиона "Екатеринбург-Арена" по итогам прошлого года составила более 2,5 млн рублей. Об этом говорится в отчете о деятельности учреждения за период с 1 января по 31 декабря 2020 года, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

По итогам 2019 года прибыль стадиона составила 136,7 тыс. рублей. В перечень платных услуг, предоставляемых стадионом, входят проведение футбольных матчей (1 млн рублей за день), семинаров, экскурсий и конференций (2 тыс. рублей), футбольных тренировок для детей (562,5 рубля за час) и прочие спортивные мероприятия (1,2 тыс. рублей за час).

По итогам года также выросла средняя заработная плата сотрудников стадиона - с 35 тыс. рублей до 87 тыс. рублей.

Стадион "Екатеринбург-Арена" был реконструирован для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сам объект был построен в 1957 году. Для мирового первенства на стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. болельщиков. Стадион является домашним для ФК "Урал".