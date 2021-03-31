КХЛ намерена вернуться к практике проведения вынесенных матчей в следующем сезоне

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) намерено в следующем сезоне вернуться к тому, чтобы проводить в других странах отдельные матчи регулярного чемпионата. Об этом сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

"Вынесенные матчи планируются, если вступят в силу разрешения на перелеты между государствами. Сейчас нельзя точно сказать, в каких странах это будет, но планы есть", - ответил Морозов на вопрос о следующем сезоне.

"По Матчу звезд мы сейчас будем разговаривать с Латвией. У нас за год появились и другие идеи. Все-таки в Латвии сейчас не совсем стабильная обстановка. Держим в голове несколько вариантов проведения Недели звезд, мы не хотим провести ее без зрителей", - добавил глава КХЛ.

КХЛ проводит вынесенные матчи в рамках регулярного чемпионата с целью популяризации лиги в других странах. Последней такой игрой была встреча "Салавата Юлаева" и "Ак Барса" (4:3 ОТ) 23 декабря 2019 года, которая прошла в швейцарском Давосе.

Неделя звезд КХЛ включает в себя Матчи звезд Молодежной хоккейной лиги, Женской хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Последняя Неделя звезд проходила в январе 2020 года в Москве. В 2021 году она планировалась в Риге, но была отменена из-за угрозы пандемии коронавируса.