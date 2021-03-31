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Бокс

Константин Цзю: Тиму не хватает практики из-за сложной эпидемиологической ситуации

В среду Тим Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации в весовой категории до 69,9 кг

ТАСС, 31 марта. Сыну бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тиму Цзю не хватает раундов в боях с хорошими соперниками для получения практики из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в мире. Такое мнение высказал Константин Цзю в эфире телеканала "Матч ТВ".

В среду Тим Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Ньюкасле (Австралия), он выиграл у ирландца Денниса Хогана техническим нокаутом в 5-м раунде.

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"Из-за тяжелой ситуации в мире Тиму не хватает практики в раундах против других боксеров. Конечно, я бы хотел, чтобы бой завершился намного раньше, но для Тима было бы лучше, если бы он провел как можно больше раундов против Денниса Хогана, - сказал отец боксера. - Меня не испугало, что Тиму рассекли бровь. Мы обсуждали с сыном, что ему не стоит торопиться, нужно почувствовать дистанцию".

На счету 26-летнего Цзю теперь 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира аргентинцем Брайаном Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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