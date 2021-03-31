УЕФА одобрил введение пяти замен в матчах чемпионата Европы

ТАСС, 31 марта. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение использовать на матчах чемпионата Европы пять замен. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также союз разрешил использование пяти замен в матчах Лиги наций, ближайшие из которых запланированы на 6 и 7 октября.

В июле 2020 года УЕФА внес изменение в правилах, по которому командам было разрешено проводить по пять замен в матче вместо трех. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса и коснулось европейских чемпионатов, а также соревнований под эгидой УЕФА - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.