{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

УЕФА одобрил введение пяти замен в матчах чемпионата Европы

Матчи турнира пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля

ТАСС, 31 марта. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение использовать на матчах чемпионата Европы пять замен. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также союз разрешил использование пяти замен в матчах Лиги наций, ближайшие из которых запланированы на 6 и 7 октября.

В июле 2020 года УЕФА внес изменение в правилах, по которому командам было разрешено проводить по пять замен в матче вместо трех. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса и коснулось европейских чемпионатов, а также соревнований под эгидой УЕФА - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Теги
Евро-2020
Турнир претендентов по шахматам
Прививка от COVID-19 не будет обязательной для участников шахматного турнира претендентов
Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге
Прививка от COVID-19 не будет обязательной для участников шахматного турнира претендентов
Читать полностью