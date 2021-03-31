Баскетболисты "Химок" прервали серию из четырех поражений в Евролиге, победив "Вийёрбан"

ТАСС, 31 марта. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над французским "Вийёрбаном" со счетом 87:85 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в подмосковных Мытищах в присутствии 878 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Алексей Швед, в его активе 32 очка. В составе французского клуба 24 очка набрал форвард Гершон Ябуселе.

"Химки" одержали четвертую победу в 31 матче Евролиги и прервали серию из четырех поражений. В предыдущий раз подмосковная команда побеждала в турнире 2 марта, тогда "Химки" обыграли испанский "Реал" (78:77), прервав другую проигрышную серию, из 17 матчей.

"Химки", которые ранее потеряли шансы на выход в плей-офф, располагаются на последней, 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата. "Вийёрбан" идет на 14-м месте с 12 победами в 31 игре.

В следующем туре "Химки" 2 апреля сыграют с ЦСКА, "Вийёрбан" в этот же день сыграет в гостях против российского "Зенита".